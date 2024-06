Am 15. Juni eröffnet die neu ins Leben gerufene Firma Malo aus Kusel ihre Geschäftsräume. Dahinter steckt ein Unternehmen, das schon lange im Kreis seine Arbeit verrichtet.

Noch ist es ein bisschen durcheinander in der Glanstraße 52, in den Schauräumen der Firma Malo Interior & Energie. Bis zum Samstag müssen die Werkzeuge an den Waschbecken und Duschkabinen verschwinden, denn dann ist die Eröffnungsfeier. Dabei ist die Firma Malo an sich nicht neu. Denn sie ist eine Umbenennung der Theobald Heizung-Sanitär, die zur Umfirmierung zusätzlich noch die Firma Interior Vom Feinsten aus Niederbrombach (Kreis Birkenfeld) aufnimmt. Malo, das steht für Matz und Lou – Kinder des Geschäftsführers Dominic Seeger. Alle Fäden laufen bei dem 40-jährigen Heizungsbaumeister und Betriebswirt zusammen. Er ist seit 2008 Geschäftsführer bei Theobald, die Niederbrombacher Firma gehört ihm ebenfalls.

Nachhaltiger Bäderbau

Die Tätigkeiten der neuen Firma werden dementsprechend weiterhin Heizungsbau, Badrenovierungen und Neugestaltung von Wohnräumen bleiben. Etwa zwei Drittel der Aufträge fallen auf das klassische Heizungsgeschäft, schätzt Seeger, etwa ein Viertel auf Bäder und nur ein kleiner Rest auf Wohnräume. Vor etwa zehn Jahren habe man sich auf den Bau von fugenlosen Bädern spezialisiert, erklärt Seeger. Dabei werden Böden und Wände nicht gefliest, sondern mit einer Schicht aus Kalk, Kautschuk und Silikat überzogen. Das Resultat sind ebene Wände, die laut Seeger nicht schimmeln können. Zusätzlich sei das Arbeiten mit den Naturstoffen wesentlich nachhaltiger, da kein Zement verwendet würde.

Vor Jahren sei das noch ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal gewesen. „Mittlerweile ist das aber stark im Kommen“, so der Geschäftsführer. Das Unternehmen verwende dabei Kalk der Mannheimer Firma Arti Decorative. Malo ist Vertriebspartner der Firma, in Wiesbaden unterhält Seeger schon eine Filiale von Arti, in Kusel kommen die Materialien ebenso zum Einsatz. Hier können Kunden auch die Rohstoffe kaufen, um selbst tätig zu werden. Der ökologische Aspekt spiele für Bad-Besitzer meist nicht die Hauptrolle, so Seeger, etwa die Hälfte interessiere sich dafür. Die hygienischen Vorteile und das ebenmäßige Aussehen kosten in der Regel mehr: etwa 30.000 Euro geben Kunden im Schnitt für ein fugenloses Bad aus, sagt Seeger. Nach oben sind dem wenige Grenzen gesetzt, so könne man zum Beispiel Bronze in die Kalkwand einarbeiten. Kostenpunkt dafür: 400 Euro pro Quadratmeter.

Werbung mit Ausstrahlung

In den Malo-Räumen könnten Kunden mögliche Bäder und Armaturen selbst in Augenschein nehmen. Wenn man den Anzeigen in den sozialen Medien glauben schenken darf, dann wird es in Kusel mit 150 Quadratmetern die größte Ausstellung fugenloser Bäder in Deutschland geben. Mit neuem Namen und Räumen verfolgt der Handwerkermeister noch ein weiteres Ziel, denn mit der aufpolierten Ausstrahlung sollen neue Arbeitskräfte angezogen werden. Die fehlten, wie in so vielen Berufen, auch bei Malo. Selbst mit Auszubildenden gebe es zu wenig Personal, sagt Seeger. Inklusive Chef arbeiten im Moment 20 Personen im Betrieb. Die Werbung erfolge nicht nur über den Standort in Kusel, sondern auch über die sozialen Medien.

Was hält die Zukunft für Malo bereit? Seeger hat jedenfalls schon größere Pläne: „Wir wollen Generalunternehmen werden, der Ansprechpartner für alles. Heizung, Bad, Elektrik – alles, was man für eine Renovierung braucht.“ Weiterentwicklung sei für ihn schon immer wichtig gewesen, sagt Seeger. Gleichzeitig sei die Pflege des Kundenstamms wichtig, denn der befinde sich im Kreis, wenngleich es auch Aufträge aus entfernten Orten wie Trier gebe. Mit neuen Heiztechniken wie den viel diskutierten Wärmepumpen gebe es in jedem Fall genug zu tun. Knapp 250.000 Euro stecken in den neuen Räumen. „Das ist eine Investition in die Zukunft“, sagt Seeger.