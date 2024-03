„100 Jahre SGK – Vom Staatlichen ProGymnasium Kusel (1924) zum Siebenpfeiffer-Gymnasium Kusel (2024)“ feiert das Gymnasium in der Kreisstadt in diesem Jahr. Die RHEINPFALZ sucht zum Geburtstag der Schule Erinnerungen von Schülern und Lehrern.

Am 1. April wäre der offizielle 100. Geburtstag der Kuseler Bildungseinrichtung. Doch der Tag fällt auf Ostermontag und so hat sich die Schule selbst entschlossen, den Geburtstag übers ganze Jahr zu feiern. Einen Festakt zum Jubiläum gibt’s im Sommer. Was die Schule selbst geplant hat, ist online zu finden.

Die RHEINPFALZ sucht zum 100. des Gymnasiums für Anfang April Anekdoten und Erinnerungen von Leserinnen und Lesern zu der Schule – egal ob von (ehemaligen) Schülern oder Lehrern. Wer ein Erlebnis mit den RHEINPFALZ-Lesern teilen möchte, sollte es bis Mittwoch, 27. März, niedergeschrieben und per E-Mail an die Redaktion geschickt haben. Bitte unter Angabe von Name und Telefonnummer für Rückfragen an redkus@rheinfpfalz.de senden.

Wer alte Fotos aus der Schulzeit mitschickt, sollte darauf achten, dass man nur selbst darauf zu sehen ist – keine weiteren Personen. Eine Auswahl der Zuschriften werden wir ab dem 2. April veröffentlichen.