Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Wir haben uns gefragt, wie wir etwas für die Jugend in Kusel tun können“, erklärt der 17-jährige Fabian Sauer die Motivation, einen Ableger der jugendpolitischen Organisation Linksjugend solid in Kusel zu gründen. Mit Lennard Köhler und Morten von Dahl hat er die Idee im September in die Tat umgesetzt. Und es gab gleich einiges zu tun für die junge Truppe.

Jugendliche, die sich politisch einmischen und in der Gesellschaft was verändern wollen – das wird derzeit meist mit Fridays for Future verbunden. „Ohne Fridays