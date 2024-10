Der Kuseler Kreisverband der Grünen wird im kommenden Jahr wohl niemanden ins Rennen um das Amt des Landrats schicken. Die Amtszeit von Otto Rubly ( CDU) endet im Oktober 2025, im Frühsommer soll ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gewählt werden. Katja Daish, Sprecherin der Grünen im Landkreis, sagte in der Mitgliederversammlung am Dienstagabend: „Wir brauchen einen Kandidaten, der oder die schon ein paar Jahre Ratsarbeit gemacht hat und im Kreis bekannt ist.“ Selbst anzutreten, halte sie zu diesem Zeitpunkt für vermessen. Auch sonst fand sich unter den Mitgliedern niemand mit Ambitionen auf den Sessel in der Kreisverwaltung. Aber: Man wolle sich weiter umhören, ob sich vielleicht doch noch jemand – vielleicht auch nicht aus dem Landkreis – meldet.