Die Corona-Lage im Landkreis Kusel bleibt stabil. Das Gesundheitsamt meldet für den Freitag fünf Neuinfektionen. Aktuell sind 127 aktive Infektionsfälle im Landkreis Kusel bekannt – einer weniger im Vergleich zum Donnerstag. 52 Infizierte kommen aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, 47 aus Kusel-Altenglan und 28 aus Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner, beträgt 64,1, unter Berücksichtigung der mit Mitglieder der US-Streitkräfte 60,7. Das ist der zweitniedrigste Wert in Rheinland-Pfalz. Der benachbarte Landkreis Kaiserslautern liegt bei 139 und führt ab Montag eine nächtliche Ausgangssperre ein. Bad Kreuznach (130,7) wird wohl ebenfalls nachziehen. Das Land gibt für den Donnersbergkreis 147,4 an, für den Kreis Birkenfeld 147,0. Die an den Kreis Kusel angrenzenden Kommunen im Saarland liegen darunter: Der Kreis St. Wendel meldet eine Inzidenz von 94,6, der Saarpfalz-Kreis von 105,8.