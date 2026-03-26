„High Noon“ in Kusel: Die Partie im Abstiegskampf der A-Klasse zwischen Kusel und Kohlbachtal ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Wer verschafft sich etwas Luft in der Tabelle?

Am Samstag (16.30 Uhr) kommt es in der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern zwischen dem FV Kusel und dem SV Kohlbachtal zu einem echten Abstiegskracher, der für beide Teams richtungsweisend sein kann. Denn vor dem Spiel trennt beide Mannschaften nur ein Punkt.

Viel enger kann ein Tabellenbild kaum sein: Kusel steht mit 21 Punkten auf Rang 14 und damit auf dem ersten direkten Abstiegsplatz. Kohlbachtal liegt mit 22 Zählern knapp über dem Strich, hat zudem noch ein Spiel weniger absolviert. Mit einem Sieg könnte der FVK auf einen Nichtabstiegsplatz springen, Kohlbachtal würde sich im Erfolgsfall zumindest ein kleines Polster verschaffen.

Kusel glaubt an eigene Stärke

Dass die Stimmungslage vor dieser Partie dennoch unterschiedlich ist, macht das Duell zusätzlich reizvoll. Der FV Kusel hat zwar am vergangenen Sonntag bei der SG Oberarnbach/ Bann deutlich mit 1:4 verloren, zuvor aber drei Siege in Serie eingefahren und sich damit eindrucksvoll zurückgemeldet. In Kusel ist zuletzt wieder gewachsen, was im Abstiegskampf oft den Unterschied ausmacht: der Glaube an die eigene Stärke. „Die Stimmung in der Mannschaft ist nach den letzten Wochen durchweg positiv“, sagt Spielertrainer Sascha Theis. Die drei Siege in Folge hätten „Rückenwind gegeben, der für die Stimmung im Team wichtig ist“. Vor allem aber habe die Mannschaft gemerkt, „dass sie mit Einsatz und Leidenschaft jede Mannschaft in der Liga schlagen kann“.

Diesen Glauben speist Kusel auch aus eigenen Überraschungsmomenten. Gegen Aufstiegskandidat Burglichtenberg habe „zuvor auch niemand mit einem Sieg von uns gerechnet“, erinnert Theis. Entsprechend selbstbewusst gehe man nun ins Heimspiel gegen Kohlbachtal. „Jeder weiß, dass es ein wichtiges Spiel ist. Wir kennen unsere Stärken und sind fest davon überzeugt, im Heimspiel am Samstag zu gewinnen.“

Kohlbacher kassiert zuletzt Wirkungstreffer

Die Niederlage zuletzt? In Kusel sieht man sie eher als Dämpfer, denn als Rückschlag. „Die Niederlage aus der letzten Woche ist abgehakt, jetzt richten wir den Blick nach vorne“, betont Theis. Es ist ein Satz, in dem viel von jener Haltung steckt, die Abstiegskämpfe oft entscheiden kann: nicht jammern, sondern anpacken.

Auf der anderen Seite reist der SV Kohlbachtal mit deutlich rauerer Formkurve an. Das 0:5 in der Vorwoche gegen Burglichtenberg und davor das 0:4 gegen den SV Miesau waren klare Wirkungstreffer. „Wir sind mit dem bisherigen Verlauf der Rückrunde nicht wirklich zufrieden“, bekennt Spielertrainer Jannik Wagner offen. Gerade deshalb wolle man in den kommenden Spielen gegen Kusel und Landstuhl „ein Stück weit den Turnaround gegen direkte Konkurrenten schaffen“. Auch Wagner macht keinen Hehl daraus, wie er die Partie einordnet: „Für mich ist es am Samstag ein Sechs-Punkte-Spiel, das wir unbedingt gewinnen wollen, auch wenn wir noch ein Spiel in der Hinterhand haben.“ Das Nachholspiel mag ein kleiner Trumpf sein – helfen wird es aber nur, wenn Kohlbachtal sich im Hier und Jetzt nicht weiter unter Druck setzt.

Standfestigkeit gefragt im reinen Abstiegskampf

Wagner blickt naturgemäß vor allem auf die gefährlichen Spieler des Gegners. Mit Patrick Clos habe Kusel „natürlich einen Unterschiedsspieler, der aus sämtlichen Lagen ein Tor erzielen kann und in den letzten Jahren seine Qualität stets unter Beweis gestellt hat“. Insgesamt erwartet der Kohlbachtaler Spielertrainer den FVK „spielerisch kompakt, mit entsprechender Zweikampfhärte“.

Kusel wiederum weiß genau, worauf es gegen den SVK ankommen wird. Sascha Theis nennt die Gäste „eine solide Truppe“, gegen die man das Hinspiel „durch individuelle Fehler verloren“ habe. Zugleich schiebt er nach, dass Kohlbachtal „auch nicht unschlagbar“ sei. Gerade offensiv verfüge der Gegner mit Tim Schneider und Andreas Brunck über Qualität, defensiv aber sei die schwächste Abwehr der Liga „in den letzten Wochen nicht unbedingt sattelfest“ gewesen.

Vieles spricht also für ein Spiel, in dem es weniger um Schönheit als um Standfestigkeit gehen wird. Im Tabellenkeller sind solche Spiele selten filigran, aber oft auf ihre eigene Weise groß. Kusel gegen Kohlbachtal – das ist am Samstag sicher kein gewöhnliches A-Klassen-Spiel. Es ist Abstiegskampf in seiner reinsten Form.