Die genähten Masken mit Kuseler Motiven sind offensichtlich heiß begehrt: Kaum waren sie am Dienstagmorgen im Handel, waren sie schon ausverkauft – beispielsweise in der Engel-Apotheke. Wie Beigeordnete und Marktmeisterin Andrea Fauß informiert, seien die anbietenden Geschäfte – außer der Apotheke auch das Modegeschäft Yello und der Bioladen Ursprung sowie der Online-Shop www.luemmelienchenreich.de – quasi überrannt worden. Fauß, die gemeinsam mit der Stadtspitze die Idee geboren hatte, bat Interessenten um ein bisschen geduld: Es werde quasi im Akkord nachproduziert. Die Bedeckung für Mund und Nase gibt es mit zwei Motiven: dem Schriftzug „Kusel schützt sich“ und dem Wappen der Stadt sowie dem neuen Altstadtfest-Logo. Hergestellt wird die Maske in drei Größen und verkauft zum Preis von acht Euro. Zur Kritik am Preis, die in den Sozialen Medien geäußert wurde, sagte Fauß: „Hier verdient sich keiner eine goldene Nase. Bezahlt werden lediglich der Stoff und die Arbeit der Näherin.“