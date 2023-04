Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kuseler Maske kommt auch in den USA gut an, nämlich bei Christina Johnson und ihrer Mutter Gisela Hoffmann. Marktmeisterin Andrea Fauß hat die Masken, von denen es inzwischen gar nicht mehr so viele gibt, über den Großen Teich geschickt.

Denn Fauß ist mit Johnson befreundet, die in Little Falls in Minnesota lebt. 1975 war die damals Dreijährige mit ihren Eltern in die USA emigriert. Die Mutter, ursprünglich aus Kusel,