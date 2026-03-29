Kusel gegen Kohlbachtal – ein Duell um den Klassenverbleib in der Fußball-A-Klasse Kusel-Kaiserslautern. Der Halbzeitstand überrascht. Das Spiel nimmt dann aber eine Wende.

Der FV Kusel bleibt im Aufwind. Am Samstagnachmittag gewannen die Kreisstädter das A-Klasse-Derby auf der Kellertreppe gegen den SV Kohlbachtal mit 6:3 (2:3) und überholten damit die Kohlbachtaler in der Tabelle. Der Klassenverbleib bleibt indes für beide Kontrahenten das große Saisonziel.

Wer nach einer guten Viertelstunde darauf gesetzt hätte, dass die Gäste in diesem Duell mit einer Führung in die Pause gehen würde, er wäre wohl von allen anwesenden Personen für verrückt erklärt worden. Der SVK bekam in jener Anfangsphase aber mal so gar nichts auf die Kette und konnte fast froh sein, dass die Kuseler durch zwei Treffer ihres Trainerduos Patrick Clos (7.) und Sascha Theis (13.) nur mit 2:0 in Führung lagen.

Nachlassen wird bestraft

Danach fuhren die Hausherren ein weniger herunter, was bis dato biedere Gäste etwas überraschend bitter bestraften. Ein erster Kopfball von Marcel Erford klatschte in der 28. Minute noch an den Querbalken, keine drei Minuten später traf Erford dann aber im Nachsetzen per Kopf zum Anschluss und ein feines Solo von Tim Schneider, dem besten Akteur seiner Elf, war dann der Ausgangpunkt für das 2:2: Seine Hereingabe lenkte Dennis Zinsmeister unglücklich ins eigene Netz (36.). Unmittelbar vor dem Seitenwechsel trat Schneider dann noch mal in Szene und zack, schon stand es 2:3 aus Sicht der Gastgeber. Und keiner wusste warum.

Was folgte, waren entsprechende Halbzeitansprachen auf beiden Seiten. „Das Ergebnis war nicht unverdient. Aber ich habe der Mannschaft auch gesagt, dass das Resultat das Beste für uns ist und wir uns leistungsmäßig unbedingt steigern müssen“, erklärt SVK-Coach Jannik Wagner nach dem Spiel. Dessen Pedant Sascha Theis konnte sich das Zwischentief gar nicht so recht erklären, „aber wir waren uns sicher, wenn wir schnell den Ausgleich machen, gewinnen wir das Ding“.

Kusel dreht auf

Im zweiten Durchgang ging dann lediglich der Wunsch von Theis in Erfüllung. 26 Meter, zentrale Position: Der Freistoß schien wie gemalt für Patrick Clos, der die Kugel dann auch mit roher Gewalt an die Latte zimmerte, von wo sie dann hinter die Linie sprang (53.). Bis Keeper Jan Weber die Fäuste oben hatte, war der Ball schon längst über ihn hinweg gefegt. In der Folge zeigte der FVK dann, dass er auch dazu in der Lage ist, das Spiel wieder zu seinen Gunsten zu drehen. Einen Querpass musste Daniel Alexander nur noch über die Linie drücken (56.), Moritz Bernd ließ Treffer Nummer fünf folgen. Und da war noch immer keine Stunde gespielt.

Der SV Kohlbachtal versuchte zwar, noch einmal Zugriff zu bekommen, kam aber kaum mehr zu nennenswerten Chancen. Kusel hingegen hätte schon durch einen Clos-Lupfer, der an der Latte landete, erhöhen können. Der Schlusspunkt war dann Kenneth Frey vorbehalten (88.).

Theis zufrieden, Wagner sauer

„Am Ende war das verdient. Wir haben ja ein Spiel mehr als die meisten Kontrahenten absolviert, insofern war der Sieg gegen einen Konkurrenten auch wichtig, wir haben zudem ein Zeichen an die Liga setzen können“, betonte Sascha Theis hinterher. Die Hoffnung auf eine Leistungssteigerung hatte sich für Jannik Wagner nicht erfüllt – er kommentierte das Geschehen wie folgt: „Wir haben die ersten 15 Minuten komplett verschlafen, dann Moral bewiesen und die Basics komplett umgesetzt. Es war letztlich aber eine absolute Nicht-Leistung, gespickt mit individuellen Fehlern. Dennoch verlieren wir das Ziel Klassenerhalt nicht aus den Augen und wollen nächste Woche gegen den SSC Landstuhl ein anderes Gesicht zeigen und punkten.“