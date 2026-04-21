Die Rettungssportgruppe “ der DLRG Kusel hat beim Meeting International de Sauvetage en Piscine (MISP) in Seraing vordere Platzierungen mit nach Hause gebracht.

Insgesamt sechs Kuseler Rettungssportler reisten zu dem Einzel- und Mannschaftswettkampf in die wallonische Region im belgischen Seraing bei Lüttich, um sich mit Club- und Nationalmannschaften aus mehreren europäischen Ländern zu messen. Für die Damen starteten Vanessa Schultz, Elli Gretzschel, Alina Trautmann und Hanna Hinkelmann. Für die Herren trat Mika Hinkelmann an. Mehrere Top-Platzierungen konnten bei den Junioren erreicht werden: Mika Hinkelmann wurde Siebter über 200 Meter Hindernisschwimmen, Neunter über 200 Meter Super Lifesaver, Achter über 100 Meter kombinierte Rettungsübung und 13. über 100 Meter Lifesaver. Hanna Hinkelmann wurde 18. über 200 Meter Hindernisschwimmen und 17. über 100 Meter kombinierte Rettungsübung. Alina Trautmann wurde 30. über 100 Meter Retten mit Flossen.

Schultz Zehnte im 200-Meter-Hindernisrennen

Im offenen Bereich wurde Vanessa Schultz Zehnte über 200 Meter Hindernisschwimmen, 29. in 50 Meter Retten und 28. über 200 Meter Super Lifesaver. Elli Gretzschel belegte Platz 17 über 200 Meter Hindernisschwimmen und 30. über 100 Meter Retten mit Flossen.

Im Juni stehen die Landes-Mehrkampf-Meisterschaften in Trier auf dem Programm. Im Dezember geht es zur Vereinsweltmeisterschaft in Port Elisabeth/Südafrika.