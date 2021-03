Der neugewählte Landtagsabgeordnete Oliver Kusch wird sein Wahlkreisbüro in der Kuseler Hintergasse einrichten, nicht in den Räumen seines Noch-Vorgängers Jochen Hartloff in der Marktstraße. Das hat der Sozialdemokrat, der das Direktmandat gewonnen hat, am Montag auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Zudem will er den Juso-Kreisvorsitzenden Daniel Fehrentz als Mitarbeiter für die Arbeit im Wahlkreis einstellen. Fehrentz ist der Sohn des Steinbacher Ortsbürgermeisters und SPD-Vorsitzenden im Oberen Glantal, Jörg Fehrentz. Er hatte sich in Kuschs Wahlkampf stark engagiert und gilt als eine der Zukunftshoffnungen bei den Kuseler Sozialdemokraten.