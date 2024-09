Seit mehr als zehn Jahren ist Charlotte Jentsch (SPD) in der Kommunalpolitik tätig. Im Juni ist sie an die Spitze ihrer Heimatstadt Waldmohr aufgerückt. Die neue Stadtbürgermeisterin hält Waldmohr für eine lebenswerte Stadt, in der es in den nächsten Jahren allerdings noch einiges zu tun gibt.

Ohne einen Gegenkandidaten ist Charlotte Jentsch im Juni zur Stadtbürgermeisterin von Waldmohr