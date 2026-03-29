Regen- oder Graupelschauer bleiben uns auch zu Beginn der Osterwoche nicht erspart. Nach einer kurzen Beruhigung sieht es auch für die Ostertage nicht allzu rosig aus.

Zu Wochenbeginn sorgt Tiefdruckeinfluss weiterhin für sehr unbeständige und wechselhafte sowie ausgesprochen feucht-kühle Witterung mit weiteren zumeist schauerartig verstärkten Niederschlägen. Ab der Wochenmitte gibt es dann Zwischenhochdruckeinfluss – bis Karfreitag.

Vorhersage

Montag: Am Montag zeigen sich viele Wolken und nur gelegentlich die Sonne. Verbreitet ist mit Regen- oder Graupelschauern, im Bergland zum Teil mit Schneeschauern zu rechnen. Örtlich sind sogar kurze Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen nachmittags bei lediglich neun Grad. Windig ist es ebenfalls: Allgemein weht ein sehr auflebender, in höheren Lagen unangenehm und stark auffrischender, teils auch böiger Nordwestwind.

Dienstag: Auch am Dienstag dominiert wechselhaftes Schauerwetter mit kurzen aufgelockerten Abschnitten, ansonsten zeigen sich kompaktere Wolken am Himmel. Höchstwerte nachmittags um zehn Grad. Lebhafter Nordwestwind.

Mittwoch: Am Mittwoch zeigt sich neben vielen Wolken besonders in der zweiten Tageshälfte auch Sonnenschein – und es gibt nur noch selten Schauer. Höchstwerte nachmittags weiterhin lediglich um zehn Grad. Leichter Nordostwind.

Donnerstag: Am Gründonnerstag stellt sich tagsüber ein Mix aus Sonnenschein und lockeren Cumulus-Wolken ein. Es bleibt trocken. Im späteren Tagesverlauf verdichten sich allmählich die Wolken, aber trotzdem ist es noch meist trocken. Die Tiefstwerte liegen morgens um minus ein Grad im leicht frostigen Bereich, die Höchstwerte erreichen nachmittags zwölf Grad. Es weht ein leichter Südwestwind.

Weitere Aussichten

Der Karfreitag wird wechselnd bewölkt aber voraussichtlich nochmals trocken bei etwas milderen 14 Grad. Am Samstag greift erneut ein dichtes Wolken- und Regengebiet auch auf die Westpfalz über.