Wegen der Auswirkungen des Coronavirus wird KOB ab dem 14. August für einen Tag in der Woche die Produktion an den Standorten Wolfstein und Kaiserslautern herunterfahren und Kurzarbeit anmelden. Bislang ist ein Zeitraum bis Ende Oktober vorgesehen, der jedoch verkürzt oder verlängert werden kann.

Wie KOB am Dienstagnachmittag mitgeteilt hat, habe die Produktion in Wolfstein und Kaiserslautern seit Beginn der Pandemie in annähernd gewohntem Umfang aufrechterhalten werden können. In den vergangenen Monaten seien aber planbare Operationen verschoben worden und Patientenzahlen seien stark zurückgegangen. Zusätzliche Auswirkung auf das Bestellverhalten der KOB-Kunden hätten sich aus dem Verbot des Breiten- und Wettkampfsports wie auch der Absage von sportlichen Großveranstaltungen ergeben. „Das sind die Gründe dafür, dass der Markt Produkte aus dem traditionellen Wundversorgungsbereich derzeit nicht im üblichen Umfang verbraucht. Da KOB nicht direkt den Endverbraucher, sondern die führenden Markenanbieter beliefert, spüren wir die marktseitig reduzierte Nachfrage mit Verzögerung“, erklärt Anja Schinkel, Head of Sales Medical.

Investitionen verschoben

Zusätzlich würden Kunden aus der Kanalsanierungsbranche größere Investitionen in Fahrzeuge und Maschinen verschieben, was insbesondere den Fahrzeugausbau bei Brawo Systems in Kaiserslautern betreffe. Deswegen will das Unternehmen ab 14. August den Produktionsbetrieb für einen Tag in der Woche reduzieren.