Wie Veranstalter Infos für die Rubrik „Kurz notiert“ übermitteln können, welche Infos wir brauchen und wie die Vorlaufzeiten sind. Fragen und Antworten in eigener Sache.

Fragen wie „Was kostet es, wenn Sie auf unsere Veranstaltung hinweisen?“ oder „Warum war unsere Feier nicht in der Zeitung angekündigt?“ erreichen immer wieder die Redaktion. Da wird’s Zeit, dass wir die häufig gestellten Fragen beantworten.

Was muss ich tun, damit die Veranstaltung meines Vereins/meiner Gruppe in die Zeitung kommt?

Die Lokalredaktion muss davon erfahren. Zentrale Anlaufstelle dafür ist unser E-Mail-Postfach redkus@rheinpfalz.de. Alle E-Mails, die dort einlaufen, können von der Redaktionsassistentin Heike Look und den Redakteuren gelesen werden. Telefonisch ist die Redaktion unter der Nummer 06381 9212-20 zu erreichen – bitte im Gespräch explizit die Lokalredaktion Kusel nennen. Die Kollegen an der Hotline nehmen das Anliegen auf und informieren die Redaktion. Wir rufen dann zurück. Alternativ sind wir über unsere Facebook-Seite „Die RHEINPFALZ Kusel“ via Privatnachricht zu erreichen und via Whatsapp-Nachricht an 06381 9212-12.

Selbstverständlich hilft auch ein Hinweis an unsere freien Autoren, die in engem Austausch mit der Redaktion stehen.

Was kostet ein solcher Hinweis?

Nichts. Die Rubrik „Kurz notiert“ ist ein Service für die Leserinnen und Leser der gedruckten „Westricher Rundschau“. Wer allerdings Wert auf eine bestimmte Gestaltung oder einen festen, selbstverfassten Text legt, kann dafür eine gestaltete Anzeige buchen: kleinanzeigen@rheinpfalz.de (Privatanzeigen) und kaiserslautern@mediawerk-suedwest.de (Geschäftsanzeigen).

Was muss ich beachten, wenn ich auf eine Veranstaltung für „Kurz notiert“ hinweise?

Es braucht keine ganzseitige Pressemitteilung, vielmehr eine kurze Zusammenfassung. Die Eckdaten (Veranstalter, Datum, Ort, Art der Veranstaltung / Thema und Teilnehmer / Referent) sollten in der E-Mail als Text zu finden sein. Weitere Infos sind oft hilfreich (später mehr). Bitte nicht nur das digitale Plakat oder eine Fotodatei mit Text schicken, denn das erschwert die Bearbeitung. Hilfreich sind außerdem Kontaktdaten eines Ansprechpartners. Wichtig ist, sich möglichst eine Woche (besser zwei) vor der Veranstaltung zu melden.

Kann die Chance erhöht werden, dass vor einer Veranstaltung größer berichtet wird?

Kann sie. Wenn es etwas Neues ist, beispielsweise. Die Lokalredaktion ist immer auf der Suche nach interessanten und engagierten Menschen aus dem Landkreis Kusel. Beispielsweise: wenn beim Konzert eine 80-Jährige mitsingt, die seit 75 Jahren dem Chorgesang nachgeht, oder wenn ein Referent vorab für ein kurzes Experteninterview zur Verfügung steht. In der „Westricher Rundschau“ sollen die Geschichten der Menschen erzählt werden, die hier leben. Wenn solche besonderen Menschen schon in der ersten E-Mail oder Nachricht erwähnt werden, steigen die Chancen, dass vor der Veranstaltung mehr als eine Meldung im „Kurz notiert“ in der Zeitung erscheint.

Ich habe einen Text geschickt, der aber nicht in der Zeitung erschienen ist. Warum nicht?

Das kann unterschiedliche Gründe haben: Zunächst einmal kann es sein, dass uns der Text nicht rechtzeitig erreicht hat. Vielleicht war es aber auch der Hinweis auf eine (vereins-)interne Veranstaltung – solche veröffentlichen wir schon seit Jahren nicht mehr. Ohnehin können wir – bei fast 100 Kommunen – nicht auf jede Ratssitzung oder jedes Ereignis hinweisen.

Zwar sollte es nicht vorkommen, aber nicht zuletzt kann es auch am Faktor Mensch liegen: Wenn ein Text zum Beispiel versehentlich unter dem falschen Termin einsortiert wurde und der Irrtum erst nach der Veranstaltung entdeckt wird ...

Wer kümmert sich bei der RHEINPFALZ um die Rubrik „Kurz notiert“?

Die Rubrik erscheint immer dienstags und freitags und wird am Produktionsdesk in Kaiserslautern erstellt. Die Kollegen dort sind für die Gestaltung der gedruckten RHEINPFALZ zuständig. Sie suchen sich am Vortag (Montag und Donnerstag) die Texte nach Datum und Länge passend zusammen. Im Schritt zuvor hat Redaktions-Assistentin Heike Look die Texte aus den eingegangenen E-Mails mit KI-Unterstützung zur Veröffentlichung vorbereitet.

Warum werden manche Feste als eigenständige Textbeiträge angekündigt, andere lediglich in der Rubrik „Kurz notiert“?

Wie schon erwähnt, sucht die Lokalredaktion besondere Aspekte bei Terminen. Wenn sich also aus Sicht der Redaktion ein erzählenswerter Ansatz ergibt, wird das gerne größer aufgegriffen. Am liebsten im Vorfeld einer Veranstaltung, manchmal aber auch danach. Hier schließt sich der Kreis: Solche Ansätze finden sich nur mit Hilfe derer, die uns auf einen Termin aufmerksam machen und die Redaktion rechtzeitig auf solche Gelegenheiten hinweisen.

Nicht selten entwickelt sich aus einer als Notiz gedachten E-Mail ein ausgewachsener Text, der von viel mehr Menschen gelesen wird.