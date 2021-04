Unterstützung finden und mit Schwierigkeiten umgehen lernen – die Psychiatrische Institutsambulanz der Tagesklinik Kusel bietet auch in der Corona-Pandemie ab Montag, 12. April, wieder vier Gruppen an. Auf dem Programm stehen Stressbewältigung, Progressive Muskelentspannung nach Jacobson, Achtsamkeitstraining und Therapeutisches Boxen.

Mit dem Angebot können Patienten ihre Therapien ergänzen oder die Zeit bis zu einer ambulanten Psychotherapie überbrücken.

„Aus dem Hamsterrad herauskommen“ sollen Teilnehmer beim Stressbewältigungstraining, das am Montag, 12. April, 15.30 Uhr, startet. Denn chronischer Stress schwächt das Immunsystem und kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Bei dem Training lernen die Teilnehmer in der Theorie und in praktischen Übungen, wie sie mit Stress umgehen können.

Beim Achtsamkeitstraining, das am Dienstag, 13. April, 15.30 Uhr beginnt, liegt der Fokus auf der bewussten und wertfreien Wahrnehmung des Moments. Durch eine achtsame Betrachtungsweise können Auslöser für Stress schneller erkannt werden. Die psychische Stabilität kann sich dadurch festigen. Die Teilnehmer sollen durch dieses Training ihre inneren Ressourcen besser wahrnehmen.

Wie man Muskeln durch bewusste Anspannung wieder entspannt, lernen die Teilnehmer bei der Progressiven Muskelentspannung (PMR) nach Jacobson. Beginn ist am Mittwoch, 14. April, um 14.30 Uhr. Dabei werden einzelne Muskeln nacheinander gezielt angespannt und wieder gelockert, um schließlich den gesamten Körper zu entspannen. Jacobson ging außerdem davon aus, dass diese körperliche Entspannung dabei hilft, geistig zur Ruhe zu kommen.

Das Therapeutische Boxen (Start ist jederzeit nach Absprache) ist ein Angebot für Patientinnen und Patienten, die unter starker innerer Anspannung leiden. Es eignet sich für Personen, die in ihrer Therapie am Thema Wut arbeiten und sich damit auch körperlich auseinandersetzen wollen. Es handelt sich nicht um ein sportliches Boxtraining, stattdessen stehen Erleben, Wahrnehmen und Verhalten im Mittelpunkt.

Da das Pfalzklinikum über geeignete Hygienemaßnahmen verfügt, können weiterhin Gruppenangebote durchgeführt werden. Änderungen infolge der Corona-Pandemie sind dennoch möglich.

Info