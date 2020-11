In Kusel bietet die Psychiatrische Institutsambulanz des Pfalzklinikums vier neue Gruppen an, die als Ergänzung zu einer Therapie oder als Überbrückung bis zu einer ambulanten Psychotherapie genutzt werden können: Stressbewältigung und Progressive Muskelentspannung ab Dezember sowie Achtsamkeitstraining und therapeutisches Boxen ab Januar. Jede Gruppe wird aus sechs Einheiten jeweils am Nachmittag oder am späten Nachmittag bestehen. Voraussetzung ist eine Überweisung durch den Haus- oder Facharzt sowie eine Anmeldung. Kontakt per Telefon unter 06381 920980 oder via E-Mail an TKKusel@pfalzklinikum.de.