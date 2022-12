Die Kenntnisse, Obstbäume zu veredeln, um diese dann selbst großzuziehen, besitzen heute nur noch wenige. Daher bietet die Projektgruppe „Natur und Umwelt Oberes Glantal“ einen zweigeteilten Kurs an. In Theorie und Praxis wird von einem Fachmann das nötige Wissen vermittelt.

Zuerst sollen in einem halbtägigen Seminar im Sitzungssaal des Waldmohrer Rathauses am 20. Januar (ab 18 Uhr) mit einer Präsentation und Objekt-Beispielen die Veredlungsmethoden vorgestellt und erläutert werden. Dort sind auch Anmeldungen für den halbtägigen praktischen Kurs am 4. Februar (ab 10 Uhr) in der Dörrberghalle möglich. Dabei sollen die gebräuchlichsten Arten wie Apfel oder Kirsche veredelt werden. Als Baumform ist „Halb- oder Hochstamm“ vorgesehen.

Die Baumunterlagen und Ruten werden von der Projektgruppe besorgt, ebenso die zur Veredlung notwendigen Utensilien wie ein scharfes Veredlungsmesser und eine Baumschere. Es können aber auch selbst Wildlinge gegraben und selbstgeschnittene Ruten mitgebracht werden. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Pro Veredlung gilt ein Selbstkostenpreis von fünf Euro. Die Veranstaltungen werden als ehrenamtliches Bürgerprojekt mit Mitteln aus dem Leader-Programm gefördert.

Info

Fragen beantwortet Helmut Straßer, Telefon 06384 8538, E-Mail strasser48@web.de