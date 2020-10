Die Auftaktveranstaltung zum Kurs „Bewegung im Freien – Mit Walken gesund bleiben“, die am Donnerstag um 10.30 Uhr auf dem Wasserspielplatz am Ohmbachsee in Gries hätte stattfinden sollen (die Infos dazu gibt es hier), wurde abgesagt. Wie die Kreisverwaltung mitgeteilt hat, beruht diese Entscheidung auf der aktuellen Entwicklung der Corona-Lage. Die Auftaktveranstaltung sowie die weiteren geplanten Termine in Kusel, Lauterecken, Rehweiler, Altenglan und Reipoltskirchen, wurden auf das kommende Jahr verschoben.