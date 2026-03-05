Die Künstlerin Judith Boy führt Interessierte am Wochenende, 12. und 13. April, in die Welt der natürlichen Pflanzenfarben ein. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, zeigt sie in ihrem experimentellen Workshop, wie sich mit ungiftigen Farben aus Pflanzen ausdrucksstarke Bilder gestalten lassen. Zum Auftakt geht es auf einen kurzen Streifzug über die Burg. Die Teilnehmer lernen einheimische Pflanzen und sogenanntes Unkraut kennen, aus denen vor Ort Farben zubereitet werden. Die Teilnahme am Kurs kostet 60 Euro pro Person, Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Mitzubringen sind zwei bis drei Wasserbecher, Pinsel, Bleistift, Aquarellpapier oder anderes saugfähiges Papier beziehungsweise Leinwände. Anmeldung und weitere Infos bei der Burgverwaltung unter Telefon 06381 8429, E-Mail burg-lichtenberg@kv-kus.de.