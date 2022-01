Für Schüler ab zehn Jahren und Erwachsene bietet das Urweltmuseum Geoskop auf Burg Lichtenberg (Thallichtenberg) eine Einführung in die augenfällige Gesteinsbestimmung an. Der Kurs wird von Geoskop-Chef Sebastian Voigt geleitet und findet von Montag bis Donnerstag, 21. bis 24. Februar, jeweils von 19 bis 21 Uhr statt. Laut Mitteilung sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Inklusive Kursmaterialien kostet die Einführung zehn Euro pro Unterrichtseinheit, die wie folgt gehalten werden: Gundlagen, Erstarrungsgesteine (Magmatite), Ablagerungsgesteine (Sedimentgesteine) und Umwandlungsgesteine (Metamorphite). Eine Anmeldung ist bis spätestens 20. Februar erforderlich. Anmelden kann man sich unter der Telefonnummer 06381 993450 oder per E-Mail an info@urweltmuseum-geoskop.de. Weitere Informationen und die geltenden Corona-Regeln sind online nachzulesen unter www.urweltmuseum-geoskop.de.