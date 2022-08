Kusel. Der Kinderschutzbund Kaiserslautern-Kusel bietet demnächst den Kurs „Trennung meistern – Kinder stärken“ an. Das Angebot richtet sich an Eltern, die sich nach einer Trennung in einer Auseinandersetzung um die Kinder befinden.

Eine Trennung ist eine Herausforderung, für die Erwachsenen, aber auch für die Kinder, die immer wieder zwischen die Fronten geraten können. Durch blank liegende Nerven wird es zudem oft schwer, sinnvolle Lösungen zu finden – sei es in Fragen des Sorge- oder des Umgangsrechts. Der Kinderschutzbund will mit dem Kurs Eltern unterstützen, „aus der Achterbahn der Gefühle und den Konflikten auszusteigen sowie neue Handlungsmöglichkeiten und Kommunikationswege zu entdecken“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Eltern nehmen dabei an unterschiedlichen Gruppen teil, die aus sechs bis acht Teilnehmern bestehen. Ziel ist, ihnen anhand von Gesprächen und Übungen einen Werkzeugkasten an die Hand zu geben, mit dessen Hilfe schwierige Diskussionen gelöst werden können. Eltern sollen dabei unterstützt werden, „die Gefühle und Bedürfnisse ihrer Kinder auf eine neue Art in den Blick zu nehmen, damit sie ihre Elternschaft trotz Trennung und Konflikt weiterhin positiv gestaltet und erlebt werden kann.

Info



Beginn des Kurses ist am Donnerstag, 8. September, in den Räumen des Kinderschutzbundes in Kusel, Landschaftsstraße 3. Die sechs Termine finden jeweils von 18 bis 20.30 Uhr statt. Anmeldungen per E-Mail an michalik@kinderschutzbund-kaiserslautern.de