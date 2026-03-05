Kupferdiebe haben Anfang der Woche in Kreimbach-Kaulbach zugeschlagen und einen Schaden von mehr als 100.000 Euro angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, sind die Täter zwischen Montag, 2. März, 19 Uhr, und Dienstag, 3. März, 7 Uhr, bei einem Stromerzeuger eingebrochen. Sie beschädigten sie zudem Teile der Anlage. Die Polizei betont, dass die Täter mit ihrer Gesundheit und ihrem Leben gespielt haben, da Eingriffe in Hochspannungsanlagen schnell tödlich enden könnten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0631 36913312.