Manuela Shania Doll stellt im August und September selbst verfasste und künstlerisch gestaltete Gedichte in den Vitrinen der Volksbank Glan-Münchweiler aus. Sie ist im Kreis Kusel geboren und aufgewachsen. Seit ihrer Schulzeit schreibt sie Gedichte und will so ihren Mitmenschen und ihrer Umwelt verschiedene Themen näher bringen. Die ausgestellten Gedichte handeln von traurigen Momenten, von Freude, von Gefühlen und Glück.