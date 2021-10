Wer in diesen schönen Herbsttagen durch Kusel spaziert, wird sich vielleicht über vier neue Stelen mit Porträtbildern gewundert haben. Die Tafeln hat der Kunstkreis Kusel in Zusammenarbeit mit der „Partnerschaft für Demokratie“ installiert. Gestern wurde die Aktion am Kochschen Markt offiziell eröffnet.

Bunt und vielfältig sind die Porträts - so wie die Gesellschaft auch. Sie zeigen Frauen, Männer und Kinder verschiedenen Alters, unterschiedlicher Ethnien und Kulturkreise. Auf jeder Stele ist Platz für neun solcher Porträts. Dazwischen wurden Spiegel in gleicher Größe angebracht. „Die Betrachter sollen auf diese Weise sich sowie andere Personen als gleichwertigen Teil unserer Gemeinschaft begreifen“, erläutert der Vorsitzende des Kunstkreises Kusel, Michael Hamburger.

Angefertigt wurden die Porträts unter dem Titel „Dein Mitmensch“ von mehr als 50 Teilnehmern im Alter von zehn bis 85 Jahren, berichtet Hamburger nicht ohne Stolz. Für die Stele am Kochschen Markt, wo gestern die Eröffnung mit allerhand Kommunalprominenz sowie Kuseline Clara de Oliveira-Seyler stattfand, hat auch Kunstkreis-Mitglied Nancy Blum ein Porträt geliefert. Die Lehrerin an der Realschule plus Altenglan hatte zudem ihre Klasse, die 8a, für das Projekt begeistern können. „Wir hatten im Kunstunterricht Porträts als Thema“, berichtet sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die Kinder hätten zunächst ein Selfie gemacht und das Foto dann abgemalt. Auch aus der 7a und der 9c hätten Kinder mitgemacht, berichtet Blum.

Auch am Schwimmbad

Ein Gesicht mit Mundschutz, ein Indianer, eine mit Burka völlig verhüllte Frau: In Kusel ist die ganze Welt künstlerisch angekommen. Die Aktion will die Gesellschaft in ihrer Vielfalt ausdrücken. Die ein mal zwei Meter großen Tafeln befinden sich neben dem Kochschen Markt am Schwimmbad, an der Kreisverwaltung sowie in der Trierer Straße am Fußweg zum Parkplatz der Kreissparkasse.

„Die Demokratie ist Gefahren ausgesetzt“, sagte Hamburger bei der Eröffnung. Deshalb sei es notwendig, für die Demokratie aktiv zu arbeiten. Er hoffe, mit der Kunstaktion dazu einen Teil beitragen zu können.

Durch die Dörfer wandern

Stadtbürgermeister Jochen Hartloff sieht in der Aktion ebenfalls einen Baustein für die Demokratie. Ähnliche Projekte sind zuvor in Kirn und Bad Kreuznach entstanden, berichtet Simone Schnipp von der „Partnerschaft für Demokratie“. Das Bundesprojekt fördere 90 Prozent der Kosten.

Die vier Stelen sollen laut Hamburger voraussichtlich bis Ende des Jahres stehenbleiben. Anschließend werde überlegt, ob sie auch in andere Städte und Dörfer des Kreises wandern können.