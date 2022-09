Fast 200 Plakate, Bilder und Collagen von neun Schulen zum Thema „Diversität und Vielfalt“ sind seit Montag in einer Wanderausstellung in der gemeinsamen Aula von Jakob-Muth- und Paul-Moor-Schule zu sehen.

Die Werke sind bei den Aktionstagen „Diversität – unser Landkreis ist bunt“ entstanden, die von der „Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Kusel“, einem Teil des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ und dem CJD Wolfstein veranstaltet wurden. Es habe ihn überrascht, wie schön und vielfältig die Werke von den jungen, begabten Künstlern geworden seien, sagte Udo Schwarz vom CJD in Wolfstein gegenüber der RHEINPFALZ. Landrat Otto Rubly ergänzte, er sei ursprünglich gefragt worden, ob die Regenbogenfahne als Zeichen für Diversität vor der Kreisverwaltung gehisst werden könnte. Da dies rechtlich nicht zulässig ist, sei die Idee zu den Aktionstagen geboren worden. Neben dem Kunstprojekt gehörte ein Fachtag mit Vorträgen, Workshops sowie eine Theateraufführung zu dem Projekt.

Die Wanderausstellung ist drei Wochen lang in der Aula beider Kuseler Schulen zu sehen. Im Anschluss wird sie – ebenfalls für je drei Wochen – in der Realschule plus Altenglan, danach in der Realschule plus Wolfstein und schließlich in der IGS Schönenberg-Kübelberg zu bewundern sein.