Am Sonntag meldete sich der Kunstmarkt am Weiher des Kunstkreises Kusel in Rammelsbach zurück. Einige Künstler stellten zum ersten Mal ihre Werke zur Schau. Unsere Mitarbeiterin Tashina Osorio hat näher hingeschaut.

Heimspiel für Schreinermeister Peter Marquardt aus Rammelsbach. Als Gastdarsteller des Kunstkreises Kusel zeigt er beim Kunstmarkt am Weiher seine Drechslerarbeiten: Schüsseln, Teelichthalter und Nussknacker mit Hammer.

Von seiner Familie liebevoll als „Herr des Holzes“ genannt, sagt Marquardt: „Ich habe alte Kunst zeitgemäß angepasst. Nichts wegwerfen, sondern über viele Jahre benutzbar zu machen. Das ist der Anspruch.“ Alte Flaschen und Holzabfall: Dies bekommt er von seinen Freunden und Bekannten kistenweise geliefert: „Wegwerfen kann ich auch noch – ich schaue immer alles noch einmal durch.“

Zwischen Palermo und Körborn

Judith Boy, auch erstmalig auf dem Markt, ist in der Kunstwelt schon lange etabliert. Sie wohnt in Palermo und in Körborn, reiste für die Kunst schon bis nach Hongkong und stellt ihre Malereien und Köstumbilder in Rammelsbach vor.

„Ich arbeite international“, sagt Boy. In den unterschiedlichsten Maßen sind die bunten Malereien auf und um die Staffeleien postiert. „Die lebende Natur ist das, was ich male. Die Flora und Fauna faszinieren mich – das Wachstum der Natur fasziniert mich.“

Einfach kreativ sein

Ilka Fränger, Gertrud Harth, Andrea Schäfer und Norbert Weber teilen sich einen Stand mit Malereien verschiedener Stilrichtungen: Skizzierungen, bunte, leuchtende Malereien oder Pflanzenblätter aus Acrylfarben, Aquarell oder Kohle. Die Künstlerinnen waren schon immer kreativ. Harth aus Quirnbach ist seit 2004 im Kunstkreis: „Als Kind habe ich schon gerne Porträts gemalt. Das war schon immer mein Ding.“

„Kreativ war ich schon immer“, erklärt auch Schäfer aus Diedelkopf. Wenn sie mit einem Bild anfängt, hat sie genaue Vorstellungen, wie es später aussehen soll. Fränger, seit sechs Monaten im Kunstkreis, hat eine andere Herangehensweise: „Wenn ich anfange, weiß ich gar nicht, wohin es geht. Das entwickelt sich.“ Der Hobbyfotograf Weber stellt seine Fotografien vor – er reist sehr viel und hat dabei immer seine Kamera dabei. Da entsteht auch mal auf einem Flohmarkt in Amsterdam ein Bild, das in Rammelsbach bestaunt werden kann.

Neues ausprobieren

Das Lederhandwerk, von Bucheinbänden bis hin zu Schachfiguren, zeigt Erwin Neumahr aus Padersbach: „Ich mache alles, was mit Leder zu tun hat. Es ist immer etwas Neues, was man ausprobiert.“ Gisela Kleins Nähstube denkt an die Kleinen und an das Praktische: Schürzen für Kinder mit bunten Tiermustern, Wickeltaschen und Windmühlentaschen zieren den Stand.