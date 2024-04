„Mein Facetten-Reich“ – so heißt die Ausstellung des Kuseler Kunstkreises im Foyer des Westpfalz-Klinikums Kusel, bei der Kerstin Andereggen-Blaser ihre Bilder vorstellt. Die gebürtige Schweizerin mit belgischen Wurzeln lebt der Liebe wegen seit knapp zehn Jahren in Deutschland. „Die Kunst wurde mir in die Wiege gelebt“, sagt sie. Ihr Großvater war Opernsänger, die Tante hat in Antwerpen Kunst studiert und an vielen Ausstellungen in Belgien und der Schweiz teilgenommen. Sie selbst hat in der Schweiz an der Kunstakademie Valais studiert und ihre Werke – überwiegend mit Öl- und Acrylfarben auf Leinwand – bereits in mehreren Einzelausstellungen präsentiert. „Aufgrund einer seltenen genetischen Erkrankung ist Schmerz mein täglicher Begleiter“, sagt Andereggen-Blaser. Die Kunst helfe ihr , mit den Schmerzen und der Erkrankung besser umzugehen, sei „ein Ventil für mich, um meine Gefühle in Farben auszudrücken“.