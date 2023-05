Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein „Adventsstübchen“ hat Reinhilt Kaufmann in Oberalben eröffnet. Bis zum Vorabend des vierten Advents öffnet die Kunsthandwerkerin an zwei Tagen in der Woche für Besucher.

Angeboten werden unter anderem Geschenke aus der Nähwerkstatt, Baumschmuck und Fenstersterne, die Kaufmann nach traditionellen Techniken selbst herstellt. Selbstgemachtes aus Papier und