Unter dem Titel „Tanz“ widmet sich die neue Ausstellung im Stadt- und Heimatmuseum ganz dem Thema Bewegung, Ausdruck und Rhythmus in all seinen Facetten. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler des Kunstkreises präsentieren ihre Werke und zeigen die Vielfalt künstlerischer Interpretationen. Die Besucher erwartet ein breites Spektrum an Techniken und Materialien – von Acrylmalerei, Zeichnungen und Collagen über Ölgemälde bis hin zu Keramikarbeiten und Skulpturen. Die Vernissage findet am Freitag, 27. März, um 17 Uhr statt. Die Ausstellung ist bis 3. Mai zu den regulären Öffnungszeiten des Stadt- und Heimatmuseum, montags bis freitags, 14 bis 17 Uhr, zu sehen.