Unter dem Titel „Ohne Sinn und Verstand“ zeigt die Künstlerin und Diplom-Designerin Stefanie Weber im Kunstzentrum Bosener Mühle von 13. Februar, bis 13. März eine verrückt-philosophisch angehauchte Reise in ihre Bilder- und Figurenwelt.

Stefanie Weber lebt in Rehlingen-Siersburg. In ihrem Studium hat die Saarländerin sich schwerpunktmäßig mit der Illustration und Gestaltung von Kinderbüchern auseinandergesetzt. Nachdem sie lange Jahre in erster Linie gemalt und sich dabei mit der Entwicklung eigener Techniken beschäftigt hat, arbeitet sie seit einigen Jahren bevorzugt dreidimensional und figürlich in Pappmaché. 2021 hat sie ein Buch geschrieben, das mit Aufnahmen des Fotodesigners Joachim Klein aus Merzig illustriert wurde. Die Vernissage findet am Sonntag, 13. Februar, 15 Uhr, statt. Weber ist am 20. Februar und am 13. März jeweils von 15 bis 17 Uhr anwesend. Mehr Infos unter www.bosener-muehle.de.