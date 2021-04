Unter dem Motto „Digital und analog“ stellen die Geschwister Nicholas und Kay Sarah Grund aus Rehweiler ihre Werke in den Monaten April und Mai im Foyer des Westpfalzklinikums Kusel aus. Es ist für die beiden die erste eigene Ausstellung, nachdem sie schon einmal im Stadt- und Heimatmuseum Kusel in einer Gemeinschaftsausstellung des Kunstkreises Kusel vertreten waren. Das Kunstinteresse wurde durch Mutter Alexandra Grund geweckt, die schon seit Jahren ihrer Leidenschaft Malerei nachgeht. Nicholas Grund ist für den ersten Teil des Mottos „Digital“ zuständig. Er erstellt Vektorgrafiken. Grundlage sind gezeichnete Motive, die er am Computer in Grafiken verwandelt. Seine 16-jährige Schwester Kay Sarah ist für den analogen Part zuständig. Die Schülerin des Reichswald Gymnasiums in Ramstein-Miesenbach präsentiert Bilder, die mit Holzstiften entstanden sind. Insgesamt sind zehn Bilder ausgestellt