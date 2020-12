Wie in jedem Jahr findet im Foyer des Kuseler Westpfalzklinikum die Gemeinschaftsausstellung des Kunstkreises Kusel statt. Unter dem Motto „Kunst zu Krisenzeiten“ stellen die Künstler Werke aus, die in Zeiten der Corona-Pandemie entstanden sind. Auch um zu zeigen, dass Kunst sich nicht unterkriegen lässt. In diesem Jahr haben insgesamt 15 Künstler aus dem Kreis ihre kreativen Arbeiten beigesteuert.