Man bedient sich beim deutsch-französischen Abend am Samstag, 23. Oktober, eines beliebten Formats: Kunst und Kulinarik zu verbinden. Chansons und gutes Essen ist die Veranstaltung überschrieben, die der Partnerschaftsverein Waldmohr/Is-sur-Tille und die Stadt veranstalten: ab 18 Uhr in der Kulturhalle. Den musikalischen Part übernimmt das Duo „Kernbeissers“. Dazu gibt es ein Drei-Gänge-Menü, das auch in vegetarischer Variante bestellt werden kann: zu 24 Euro online bei ticket-regional.de, in der Gemeindebücherei, im Bürgerbüro oder bei Kleeblatt Buch & Natur. Anmeldeschluss ist der 15. Oktober.