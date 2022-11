Hundert verschiedene Whiskysorten, selbst geflochtene Körbe, die „besten Speckwaffeln des Landkreises“, Nikoläuse aus Beton – auf dem Weihnachts-, Kunst- und Handwerkermarkt wurde den Besuchern einiges geboten.

Nach zweijähriger Pause veranstaltete die Ortsgemeinde gemeinsam mit der Vereinsgemeinschaft wieder in der Vorweihnachtszeit ihren Markt. In der Kurpfalzhalle waren elf Aussteller mit ihren selbstgefertigten Waren vertreten. Hinter der Halle verkauften die örtlichen Vereine unterschiedlich Getränke und Esswaren. In den vergangenen Jahren waren noch fast zehn Aussteller mehr gezählt worden. Ortsbürgermeisterin Annette Filipiak-Bender war trotzdem zufrieden, denn dadurch sei „das Gedränge vor den Ständen nicht so mehr so groß“.

Vier neue Aussteller konnte sie begrüßen, darunter Korbflechter Helmut Rausch aus Eckersweiler. Ihm konnten die Besucher bei der Arbeit zusehen. Vor Jahren hatte der Rentner, der früher als Schreiner und Techniker tätig war und sich im Ruhestand verstärkt dem Korbflechten widmet, bei einer Beerdigung in Nanzdietschweiler die „gut gepflegten Weiden“ an einem Bach entdeckt. Den Ortsbürgermeister habe er daraufhin gefragt, ob er sich einige Weiden schneiden könne, um Körbe zu flechten, was ihm auch erlaubt wurde.

Umsatz nicht das Wichtigste

Marion Kaufmann aus Blickweiler ist zum ersten Male dabei. Sie stammt aus Nanzdietschweiler und verkaufte Nikolausfiguren, die sie aus Beton gegossen hatte. Helmut Barzen aus Glan-Münchweiler verkaufte Schalen und Kerzenhalter, die er in seiner „Holzgarage“ gedrechselt hatte.

Den meisten Ausstellern ging es nicht um große Umsätze, wie von Susanne Kiefer versichert wurde. Kiefer verkaufte selbstgefertigte Lampen. Sie habe keine großen Erwartungen, „wenn ich viel verkaufe ist es gut, wenn ich wenig verkaufe, ist es auch gut“, sagte sie. Ihr mache es einfach Freude, unter Menschen zu sein, und da sei der Verkauf erst in zweiter Linie wichtig.

Neuer Heimatkalender

Während des Marktes verkaufte die Ortsgemeinde einen Heimatkalender unter dem Titel „Nanzdietschweiler früher und heute“. Fotos von Gebäuden und Straßen aus den 1960er Jahren wurden aktuellen Fotos gegenüber gestellt.

Die Marktbesucher ließen sich in der Halle den vom Landfrauenverein gebackenen Kuchen schmecken. Hinter der Kurpfalzhalle gab es weitere Gaumenfreuden, darunter ein ehemaliger Postwagen der „Glanshiners Nanzdietschweiler“, der zur „Whiskylounge“ ausgebaut worden war.