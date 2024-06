Bei der Aktion Kunst im Grünen in Reipoltskirchen folgt ein farbenfroher Wandermusikant auf den Schinderhannes. Der Hang nahe der Wasserburg wurde kunstvoll in Szene gesetzt. Das diesjährige Bild ist aber noch nicht ganz vollendet.

Die Aktion Kunst im Garten steht vor der Tür. Am Sonntag geht es wieder los. Erfinder Diethelm Rünger, die Ortsgemeinde und Künstlerinnen aus dem Landkreis haben sich wieder einiges einfallen lassen: Auf das knapp 90 Meter lange und 22 Meter breite Porträt des Schinderhannes folgt in diesem Jahr das Motto „Die Wandermusikanten im Kuseler Musikantenland“. Jörg Müller aus Reipoltskirchen nennt eine Vielzahl an Gründen für die Themenwahl, darunter der regionale Bezug und auch, dass 2024 das Jahr der Tuba ist.

Kunst im Grünen wird am Sonntag, 16. Juni, ab 11 Uhr an der Wasserburg Reipoltskirchen mit der Enthüllung des Landschaftsmotives eröffnet. Dieses entstand nach einer Vorlage der Künstlerin Judith Boy aus Körborn. In bewährter Manier wurde mittels Fernrohr das Werk von Diethelm Rünger auf die Wiese eingemessen. „Noch ist das Bild nicht ganz fertig, witterungsbedingt wurden wir ausgebremst, aber bis Sonntag bekommen wir das hin“, berichtet Müller. Doch es fehlen noch einige Details. Rund 900 Quadratmeter Malervlies wurden auf der Wiese mit Holznägeln befestigt und angesprüht. „Einmal ist uns das Vlies weggeflogen, aber das passiert, wenn man draußen arbeitet.“

Im vergangenen Jahr war der Schinderhannes noch das Motiv von Kunst im Grünen. Foto: sbs

Bild schwebt in der Luft

Rund 15 bis 18 Einsätze von ehrenamtlichen Helfern aus dem Ort gab es. Allesamt keine Künstler, dennoch hat die Übertragung der Vorlage der Künstlerin Boy im XXL-Format gut geklappt. „Auf dem Vlies hatten wir 200 Messpunkte zur Orientierung angebracht, das war wie Malen nach Zahlen“, schildert Müller. Dank optischer Täuschung scheint das Bild in der Luft zu schweben – zumindest von der Wasserburg aus. In diesem Jahr werde es besonders farbenfroh und ein deutlicher Kontrast zum Verbrechermotiv des vergangenen Jahres. Zu sehen ist ein Tuba-Spieler inklusive des Reipoltskirchener Ortswappens.

Doch nicht nur auf der Wiese wird das Thema Wandermusikanten aufgegriffen. Vorgestellt wird auch die Skulptur „Uff de Rutt“ der Jettenbacher Künstlerin Nancy Blum. Dabei handele es sich um eine farbenfrohe Silhouette von Wandermusikanten aus Acryl, die später den Skulpturenweg zieren soll. In der Malschule gibt es eine Ausstellung „Die Wandermusikanten“ mit Schautafeln sowie einen kleinen Infovortrag zum Wandermusikantentum zu jeder vollen und halben Stunde – um das Kuseler Museum „in kleinen Teilen nach Reipoltskirchen zu holen“. Als besonderer Höhepunkt gilt die Präsentation der Sander-Tuba, eine der größten Tuben der Welt, die nicht nur zum Anschauen vor Ort ist, sondern auch zur Eröffnung bespielt wird. Neben Blasmusik vom Musikverein Reipoltskirchen wird auch das Ditznertwintett um die Gebrüder Vanecek mit Freddy P. an der Riesentuba den passenden musikalischen Rahmen bilden.

Förderverein kümmert sich ums Essen

Da das Restaurant an der Wasserburg geschlossen ist, übernimmt der Förderverein der Gemeinde die Verpflegung. Es wird neben Kaffee und Kuchen unter anderem Flammkuchen und Saumagen angeboten. Unterstützt haben das Projekt nicht nur örtliche Vereine, eine gute Zusammenarbeit gab es auch mit der Verbandsgemeinde und der Kreisverwaltung, berichtet Müller. Dank zahlreicher Sponsoren standen für das Projekt 10.000 Euro zur Verfügung. Dadurch werden auch Vorträge und weitere Veranstaltungen passend zum Thema bis zum Ende der Kunst im Grünen Mitte Oktober stattfinden können. Der erste Folgevortrag zum Wandermusikantentum, inklusive Musik, ist am 29. Juni in der Johann-Heinrich-Roos Halle geplant.

Info

Am Sonntag findet ab 10 Uhr eine geführte E-Bike-Tour mit Petra Rübel statt. Start und Ziel ist der Bahnhof Reckweilerhof – mit einem Zwischenstopp an der Kunst im Grünen. Pro Person werden fünf Euro fällig, Anmeldung unter tourismus@vg-lw.de oder 06382 791142.