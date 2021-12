Herrlich bunt. So präsentiert sich der Vorplatz der Kita „Bremer Stadtmusikanten“ in Waldmohr. Unter dem Titel „Hereinspaziert“ hat dieses Werk Veronika Olma geschaffen, eine Künstlerin aus Enkenbach-Alsenborn.

Veronika Olmas Konzept machte am Ende das Rennen bei der Ausschreibung „Kunst am Bau“. „Obwohl die Entscheidung nicht einfach war“, wie Kulturbeigeordneter Werner Braun einräumt. Besonders gefiel, dass die Künstlerin das gesamte Entree einbezog und sie die Kinder mit Hilfe Bremer Stadtmusikanten spielerisch vom Eingangsportal bis zur Tür leitet.

Wer das Portal durchschreitet, findet sich auf einer grünen Fläche wieder, die verschiedenfarbige Bänder durchziehen. Wo beginnen sie, wo enden sie? Wer Lust hat, kann die Schlangenlinien von Anfang bis Ende abmarschieren, kann den Kurven und Drehungen folgen. Ziel ist immer die Eingangstür, „dort laufen alle zusammen und vereinen sich“, erklärt die Künstlerin. Die Pfiffigen erkennen schnell, dass die Bänder nicht für sich allein stehen. Sie sind den Tieren der Bremer Stadtmusikanten zugeordnet: Der Esel hat eine hellgraue Spur, der Hund eine hellgelbe, die Katze eine helle orangefarbene und der Hahn eine dunkelgrüne. Die Tierfiguren selbst sind auf Augenhöhe der Kinder an den Wänden der Einrichtung montiert.

Tiere, Blumen, Farben

Jedes Tier ist mit einer Pflanze verbunden. Grund: „Die Kindergruppen tragen Blumennamen. Diese sollten sich natürlich ebenfalls in dem Kunstwerk wiederfinden“, erklärt Olma. Und so schnuppert der Esel an einer Pusteblume, der Hund trägt eine Sonnenblume, der Hahn hält ein Gänseblümchen im Schnabel, die Katze balanciert auf einem Löwenzahn. Die fünfte Gruppe, die nach der Mohnblume benannt ist, hat einen roten Marienkäfer „als Paten“. Der, sagt Veronika Olma, „braucht keine eigene Spur; der kann ja fliegen“.

Wer sich draußen noch schwertut, Tiere, Blumen und Farben zusammenzubringen, kann sich des Rätsels Lösung in der Einrichtung anschauen. An der Willkommenswand finden sich alle Fünfe wieder.

Vom Ergebnis beeindruckt

„Die Kinder laufen natürlich gern die Bänder entlang“, berichtet Kita-Leiterin Anette Pfreundtner. Sie war von Anfang an in das Konzept einbezogen und saß auch in der Jury. Aber nicht nur ihr und dem Kita-Team, auch Eltern und Besucher gefalle das Kunstwerk gut, betont sie. „Der Eingangsbereich ist jetzt richtig einladend.“ Die Beigeordnete Charlotte Jentsch zeigt sich ebenfalls von „dem Ergebnis beeindruckt“. Der Name der Kita spiegle sich hier perfekt wider.

Um das Eingangsportal zu begrünen, hat Veronika Olma Schisandra ausgewählt, eine schnell wachsende, ungiftige Kletterpflanze. Die Kinder könnten davon sogar die Beeren naschen. Bis es soweit ist, wird jedoch noch etwas Zeit vergehen. Zunächst ziert lediglich der grüne Schriftzug – der Name der Einrichtung – den grauen Beton.

Budget: 30.000 Euro

Für den Entwurf des Kunstwerks habe sie etwa eine Woche gebraucht. Die Vorarbeiten und Überlegungen hätten etwas länger gedauert, bekennt Olma. „Eine Herausforderung stellte schließlich die praktische Umsetzung vor Ort dar“, ergänzt sie lachend. Doch mit Hilfe ihres Mannes, „der ist Handwerksmeister“, ließ sich auch dieses Problem lösen. „Wir haben die Bänder auf den Boden gezeichnet, Baumatten ausgelegt und die Linien abgeklebt.“ Auf diese Weise konnten die Arbeiter die Asphaltfarbe exakt aufbringen. Diese sei sehr widerstandsfähig und könne einiges aushalten. Dass der Regen anfangs die Kreidezeichnung wegspülte und sie als Ersatz Ofenbronze verwendeten, erzählt die Künstlerin als Anekdote am Rande.

Für das Kunstwerk stand ein Budget von 30.000 Euro zur Verfügung, wie Werner Braun erklärt. „Kunst am Bau“ ist nach Landesgesetz Pflicht an oder bei allen neuen oder umgebauten Gebäuden. Etwa ein bis anderthalb Prozent der Baukosten sollen dafür ausgegeben werden. Ziel ist, die Bauwerke aufzuwerten, an Kunst heranzuführen und diese zu fördern.