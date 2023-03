Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gegen die AfD-Veranstaltung am Samstag in Kusel haben nach Polizeiangaben rund 80 Teilnehmer mit einer Kundgebung an der Fritz-Wunderlich-Halle protestiert. Zu dem friedlich verlaufenen Protest hatte ein Bündnis verschiedener Gruppierungen aufgerufen, darunter die Linksjugend aus Kaiserslautern und Trier sowie die Initiative „Kein Mensch ist illegal“.

Auf Spruchbändern und in Redebeiträgen hieß es, die AfD sei „höchst rassistisch“, „höchst unwillkommen“ und „unsozial“. Die Beiträge