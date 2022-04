Der Verein Kulturnetz Pfalz lädt zusammen mit der Stadt Waldmohr zu einer offenen Kulturwerkstatt für Mittwoch, 27. April, 18 bis etwa 21 Uhr, in die Kulturhalle ein.

Zur Kulturwerkstatt sind alle Künstler, Kulturschaffenden sowie Vertreter von Kultureinrichtungen aus der gesamten Region um Waldmohr eingeladen. „An diesem Abend“, sagt Werner Braun, Kulturbeigeordneter der Stadt Waldmohr und Mitbegründer des örtlichen Kulturkreises, „wollen wir der Frage nachgehen, wie ein gemeinschaftliches, aktives Kulturleben in Waldmohr und der Region aussehen kann.“ Zu Beginn soll Eckhard Braun, Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Programmleiter von „Kultur im Wandel“ – Changemanagement in der Freien Szene Rheinland-Pfalz, die bisherigen Ergebnisse des hiesigen Kulturentwicklungsprozesses vorstellen und ins Thema einführen. Anschließend sollen sich die Teilnehmer in Kleingruppen über ihre Vorstellungen eines aktiven Kulturlebens austauschen. Als Moderator fungiert Roderick Haas, einer von zwei Kulturberatern des Landes Rheinland-Pfalz. Anmeldungen zur Kulturwerkstatt bis Sonntag, 24. April, beim Verein Kulturnetz Pfalz, E-Mail: kontakt@kulturnetzpfalz.de. Gruppen werden gebeten, die Namen aller Teilnehmer anzugeben.