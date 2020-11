Die beiden für Dezember geplanten Kulturveranstaltungen in der Fritz-Wunderlich-Halle finden nicht statt. Das hat die Kreisverwaltung am Freitag mitgeteilt. Betroffen sind die Konzerte der „Simon & Garfunkel Revival Band“, die für Sonntag, 6. Dezember, 16 und 19.30 Uhr, geplant waren sowie das Konzert aus der Klassikreihe mit Esther Valentin und Anastasia Grishutina, das am Sonntag, 13. Dezember, 19.30 Uhr, stattfinden sollte. Die Tickets können laut Kreisverwaltung bis zum 1. Februar 2021 bei der Vorverkaufsstelle, bei der die Tickets gekauft wurden, zurückgegeben werden. Für Rückfragen steht das Servicebüro Kultur unter Telefon 06381 424271 beziehungsweise 06381 424 278 oder per E-Mail an servicebuero-kultur@kv-kus.de.