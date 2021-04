Auf die Absage der Kulturveranstaltungen in der Kuseler Fritz-Wunderlich-Halle für Februar und März folgt nun auch die Absage aller geplanten Aufführungen für April und Mai. Das haben Landkreis, Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und Stadt Kusel entschieden, die für das Kulturprogramm verantwortlich sind. Grund ist die aktuelle Corona-Situation.

Betroffen sind das Familienmusical „Robin Hood“, das für Dienstag, 27. April, geplant war, das Wohltätigkeitskonzert der Big Band der Polizei des Saarlandes am Donnerstag, 29. April, und der Auftritt der Dino-Metal-Band Heavysaurus am Montag, 3. Mai. Wer bereits Eintrittskarten für diese Veranstaltungen gekauft hat, kann sie beim Servicebüro Kultur der Kreisverwaltung in Kusel zurückgeben. Der Kaufpreis wird erstattet.

Info



Weitere Infos telefonisch unter 06381 424496, -271, -278 sowie per E-Mail an servicebuero-kultur@kv-kus.de