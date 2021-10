Das Kulturprogramm in der Kuseler Fritz-Wunderlich-Halle wartet im November mit zwei Veranstaltungen auf: Am Freitag, 5. November, heißt es „Krüger rockt!“. Am Sonntag, 28. November, ist die Big Band der Polizei des Saarlandes zu Gast. Nach einem Kindertheater-Termin im Dezember geht es dann erst im nächsten Jahr wieder weiter.

Rock’n’Roll wie er im Buche steht bringt die Heidelberger Kombo „Krüger rockt!“ auf die Bühne. Gute Stimmung und gute Musik á la Elvis und Co. sind das Erfolgsrezept des Quartetts um Band-Chef und Namensgeber Harald Krüger. Dann wird die Zeit zurückgedreht und die 50er Jahre werden wieder lebendig: Elvis Presley, Bill Haley, Chuck Berry, Buddy Holly und viele mehr gibt es in der Krüger-Version – inklusive teils atemberaubender Bühnenshow, wild wie damals. Einfach Rock. So ist die Band in Deutschland und Europa unterwegs, am Freitag, 5. November, ab 19.30 Uhr dann in der Fritz-Wunderlich-Halle. Tickets gibt es zu 22 Euro, ermäßigt 18 Euro.

Traditionelle Big-Band-Musik, Evergreens, Filmmelodien sowie Bearbeitungen aus der Popmusik wird die Big Band der Polizei im Saarland im Gepäck haben: für ihr Konzert am Sonntag, 28. November, 19.30 Uhr. Das professionelle Jazzorchester zeigt mit dieser musikalischen Bandbreite künstlerische Wandlungsfähigkeit unter Leitung von Martin S. Schmitt: „Einzigartig vielfältig“ heißt denn auch ihr Konzertprogramm. Der Eintritt kostet 27 Euro, ermäßigt 23 Euro.

Neujahrskonzert mit Pfalztheater-Orchester

Einziger Termin des Kulturprogramms im Dezember ist das Tapfere Schneiderlein mit dem Theater Mimikri am Mittwoch, 1. Dezember, 16.30 Uhr. Erwachsene zahlen acht, Kinder sechs Euro.

Vorschau ins neue Jahr: Zum Neujahrskonzert gastiert das Orchester des Pfalztheaters Kaiserslautern am Mittwoch, 5. Januar, 19.30 Uhr. Unter der Überschrift „Es lebe der Ungar“ sind Kompositionen von Liszt, Brahms, Dvorak und aus der Strauss-Dynastie zu erwarten. Karten kosten 25 und 21 Euro.

Info

Karten gibt es beim Bürgerbüro der Kreisverwaltung, 06381 424496, sowie bei ticket-regional.de online und unter 0651 9790777.