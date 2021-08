Ein abgespecktes, aber dennoch feines Kulturprogramm hat der Kulturausschuss Waldmohr für den Rest des Jahres aufgestellt. Neben viel Musik gibt es dabei unter anderem eine Ausstellung mit Werken des Kuseler Malers Horst Schwab zu bewundern.

„Wie und unter welchen Bedingungen die Veranstaltungen letztendlich angeboten werden können, vermag im Moment niemand zu sagen“, hält Kulturbeigeordneter Werner Braun fest. Zu unsicher ist die Corona-Lage. Doch hofft er, dass „wir den Bürgern einige Schmankerl servieren können“.

Bereits seit Mitte Juli findet jeden zweiten Sonntag auf dem Marktplatz der Sommergarten statt. Bis 19. September sind – mit Unterbrechungen – Konzerte geplant. Am Freitag, und Samstag, 13. und 14. August, werden Inga und Wolf Buchinger aus der Schweiz ihre Revue „Die kleine Kneipe unter der Brücke am Kwai“ präsentieren. Beginn ist jeweils um 17 Uhr, am Freitag auf dem Marktplatz, am Samstag im Garten des Hauses der Jugend.

„Schlager und mehr“ heißt es am Sonntag, 15. August, 17 Uhr, auf dem Marktplatz. Zu Gast sind Jenni Kloos und Jens Wagner. Das Musikduo Geiger und Beiner ist am Samstag, 21. August, zu hören, das Trio Julian Rolinger, Julia Salm und Ferdinand Schmitt am Sonntag, 29. August. Mit dem Musikprogramm „Spieltrieb“ endet die Sommergarten-Reihe am Sonntag, 19. September.

Museen werden eröffnet

Mit „Malerei, Collagen, Grafik, Landschaften und Stillleben“ ist die Ausstellung mit Werken aus der 60-jährigen Schaffenszeit Horst Schwabs in der Kulturhalle überschrieben. Gleichzeitig werden Druckgrafiken und Installationen von Adelheid Mosele, der Schwiegertochter Schwabs, präsentiert. Vernissage ist am Sonntag, 12. September, 11 Uhr. Bei der Finissage am 3. Oktober werde Kuseline Clara de Oliveira Seyler Gedichte von Schwab vortragen, teilt die Arbeitsgemeinschaft Kunstausstellungen mit.

„Am Tag des offenen Denkmals, ebenfalls am 12. September, werden wir unsere beiden im Bürgerhaus eingerichteten Museen, das Fischerei-Museum und das alte Gefängnis, eröffnen“, kündigt Braun an. Coronabedingt fiel der Startschuss vergangenes Jahr ins Wasser.

Ein Multimedia-Reisevortrag über „Nepal – Gesichter eines Landes“ will am Mittwoch, 6. Oktober (19 Uhr, Kulturhalle), Lust und Interesse an Menschen, Kultur und Natur des Landes wecken.

Meisterwerke und Weihnachtszauber

Musikfreunde werden unter anderem beim Konzert des Mainzer Kammerorchesters am Samstag, 16. Oktober (17 Uhr), in der Kulturhalle auf ihre Kosten kommen. Ebenfalls im Oktober werden nochmals Inga und Wolf Buchinger aus der Schweiz anreisen. Der gebürtige Waldmohrer wird mit seiner Frau eine Hommage an Waldmohr im Gepäck haben. Der genaue Termin wird noch bekanntgegeben.

Studenten der Musikhochschule Saarbrücken werden am Sonntag, 28. November (17 Uhr), auf der Saalorgel der Kulturhalle verschiedene Werke bekannter Meister interpretieren. Zum Weihnachtskonzert lädt der Westricher Madrigalchor für Sonntag, 12. Dezember (17 Uhr), in die katholische Kirche ein.

An gleich vier Terminen – Freitag und Samstag, 17. und 18. Dezember, jeweils 20 Uhr, und am Sonntag, 19. Dezember, um 14.30 Uhr für Senioren und Familien und um 18 Uhr für alle anderen, will der Theaterverein Spieltrieb mit „Weihnachtszauber“ in der Kulturhalle auf die Festtage einstimmen.

Die kleinen Waldmohrer dürfen sich am Mittwoch, 8. Dezember, auf das Kindertheater „Die Weihnachtsbäckerei“ in der Kulturhalle freuen. Das Wittener Kinder- und Jugendtheater zeigt am Mittwoch, 15. Dezember, 17 Uhr, das Stück „Aladin“.

Zum Kulturprogramm gehören laut Braun auch der Streuobsttag des Obst- und Gartenbauvereins (18. September), die Kerwe (2. bis 4 Oktober) der Weihnachtsmarkt (4. und 5. Dezember), sowie die Seniorenweihnachtsfeier (9. Dezember). Die Eröffnung des Stadtcafés W4 - „irgendwann im Oktober“ – und die Nachfeier zur Verleihung der Stadtrechte am Dienstag, 14. Dezember, sollen nicht unerwähnt bleiben.