Davina Ludwig und Nathalie Kauf sind die neuen Pächterinnen des Lokals im Kulturhaus Kübelberg. Was ihre Pläne mit dem „Kalu“ sind und wie sie ihren Traum verwirklicht haben.

Ein großes Banner, das im Wind flattert, kündigt die bevorstehende Eröffnung an. In den Tagen davor haben Davina Ludwig und Nathalie Kauf noch Dekoartikel und Geschirr durchgesehen, manches weg- und aufgeräumt, anderes arrangiert. Es gibt viel zu tun, helfende Hände unterstützen sie. Aber, da sind sich die beiden einig, bis Samstagabend „schaffen wir das“. Denn am 21. März, ab 19.30 Uhr, stoßen Davina Ludwig und Nathalie Kauf mit ihren Gästen auf das „Kalu – Bar und Restaurant“ an. Außerdem gibt es Häppchen und Livemusik. Ab Donnerstag, 26. März, ist dann regulär geöffnet.

Die neuen Pächterinnen sind befreundet: „Wir haben uns in einem Café kennengelernt, wo wir nebenberuflich gearbeitet haben“, erzählt Ludwig. Beide hatten schon vorher Erfahrungen in dem Metier gesammelt: Ludwig war viele Jahre in einem Gasthaus in ihrem Heimatort Homburg tätig. Kauf ist „in die Gastro hineingeboren“: Bis 2008 haben ihre Eltern und Großeltern die Bundeskegelbahn in Miesau betrieben. Obwohl beide noch anderweitig berufstätig sind – Ludwig arbeitet in einem Homburger Unternehmen, Kauf bei der Arbeitsagentur in Neunkirchen –, „hatten wir schon lange den Wunsch, ein Restaurant aufzumachen“. Während der Kerwe im vergangenen September hätten sie dann zufällig erfahren, dass das Lokal im Kulturhaus zum Jahresende schließen wird.

Konzept kommt beim Gemeinderat gut an

Das Duo kannte das Restaurant von früheren Besuchen, „aber natürlich schaut man da nicht alles genau an“, sagt Kauf. Also gingen sie gemeinsam nochmals dort Essen. Und was sie beim genaueren Hinsehen entdeckten, gefiel ihnen: das historische Gemäuer, die Atmosphäre, die Möglichkeiten – auch zur Außenbestuhlung –, das gesamte Umfeld. Nach einigen Überlegungen und Absprachen mit ihren Familien erarbeiteten sie ein Konzept und bewarben sich. Beim Gemeinderat kam es gut an – das „Kalu“ erhielt den Zuschlag.

Haben sich beim Jobben in einem Café kennengelernt und sind seitdem befreundet: Davina Ludwig und Nathalie Kauf. Foto: Kalu/oho

Nachdem der vorherige Pächter ausgezogen war, musste die Gemeinde zunächst einige Renovierungsarbeiten ausführen, unter anderem wurden die Räume frisch gestrichen. „In der Küche, die sich über drei Etagen erstreckt, waren einige Umbauten notwendig“, erläutert Kauf. Das neue Angebot unterscheide sich wesentlich von dem des Vorgängers; daher galt es, die Küchenmöbel entsprechend anzupassen. Einiges wurde neu gekauft – darunter eine Kaffeemaschine und eine Kuchentheke – anderes ergänzt. Doch im Großen und Ganzen sei alles gut in Schuss, betont das Duo.

Themenabende und Live-Musik im Sommer

Was haben Kauf und Ludwig nun konkret vor? „Wir wollen ein Lokal für jedermann sein – für Singles, Paare, Familien, für Menschen, die ins Gespräch kommen, sich hier treffen wollen. Alle sollen sich wohl- und willkommen fühlen“, beschreibt Kauf. Deshalb gibt es einige Barhocker am Tresen und eine Kinderecke. Im mittleren Raum sind etwa 25 Sitzplätze vorhanden, weitere 50 bis 60 im großen Raum, der Tenne. Diese kann auch für Feste, Geburtstage, Jubiläen oder Hochzeiten gemietet werden – zumal sich das Standesamt ebenfalls im Kulturhaus befindet. Im Sommer finden im hinteren Außenbereich zwölf bis 15, im vorderen etwa 20 Gäste Platz.

Mittlerweile haben die zwei Frauen, die sich vornehmlich um den Service kümmern werden, einen Koch gefunden. Mit ihm zusammen haben sie die Speisekarte erarbeitet. Eine Küchenhilfe wird noch gesucht. „Wir legen Wert auf hochwertige, hausgemachte, regionale und saisonale Küche für verschiedene Geschmäcker“, sagt Kauf. Am Sonntagmittag gebe es gutbürgerliche Hausmannskost wie Rouladen oder Tafelspitz. Besondere Themenabende – Steaks, Büfett oder italienische Abende – sind ebenfalls geplant. Die Produkte beziehen die Pächterinnen nach eigener Aussage aus der Region. Bei den Kulturveranstaltungen wollen sie das Catering übernehmen, sich zudem am Weihnachtsmarkt und der Kerwe beteiligen. „Wir planen auch eigene Events, beispielsweise Livemusik an den Freitagabenden im Sommer“, berichtet Ludwig. Wichtig sei ihnen, dass „wir in gut nachbarschaftlichem Verhältnis mit dem Gasthaus Schleppi stehen“.

Info

Die Homepage www.kalu-restaurant.de befindet sich derzeit noch im Aufbau, in den sozialen Medien ist das „Kalu“ bereits zu finden.

