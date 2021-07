Wieder ein Schritt auf dem Weg zur Sanierung der Kulturhalle: Der Stadtrat Waldmohr entschied bei seiner Sitzung am Mittwoch, die Ingenieurleistungen für die Gebäudeplanung an das Büro Habermann, Waldmohr, zum Preis von 110.200 Euro zu vergeben. Zwei weitere Büros, die ebenfalls angefragt wurden, hätten keine Angebote abgegeben, sagte Stadtbürgermeister Jürgen Schneider (SPD). Die Ingenieurleistungen für die technische Ausrüstung des Gebäudes übertrug der Rat an die Ottweiler Planungsgesellschaft. Sie sei mit gut 66.200 Euro am günstigsten gewesen.

Die Kulturhalle Waldmohr wird umfassend saniert. Die Gesamtkosten, die sich auf geschätzte 855.000 Euro belaufen, werden über das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur“ mit 90 Prozent bezuschusst.