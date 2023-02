„Kulturentwicklung ist Stadtentwicklung“. Dieses Motto gibt der Waldmohrer Kulturausschuss seinem diesjährigen Veranstaltungsprogramm. Es bietet ein breites Spektrum für Jüngere und Ältere, für Freunde guter Musik und für Feierfreudige.

Mit einer renommierten Pianistin wird in der Kulturhalle ein erstes Glanzlicht gesetzt. Am 19. März gastiert die in Kaiserslautern lebende Japanerin Sachiko Furuhata in Waldmohr. „Sie hat hier schon in den vergangenen Jahren das Publikum begeistert“, sagt Kulturbeigeordneter Werner Braun (SPD).

Diesmal will sie den Abend mit „bekannten und beliebten Melodien“ ganz dem Komponisten Frédéric Chopin widmen. Weil Furuhata international und sogar in der New Yorker Carnegie Hall auftritt, betont Braun: „Wir freuen uns, eine so große Musikerin hier begrüßen zu dürfen.“ Allerdings muss er generell einräumen, dass die Eintrittspreise „wegen der gestiegenen Kosten leicht angehoben“ werden.

Musical und Pop-Oratorium

Der Gospelchor Spirit’n’Voices aus Schönenberg-Kübelberg wird am 7. Mai in der Kulturhalle erwartet. Unter Leitung von Harald Frego führt er gemeinsam mit einer Band das Pop-Oratorium „Die Seele singt“ auf. Das von Frego komponierte Werk wurde im vergangenen Dezember in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel uraufgeführt.

Es setzt sich aus Texten zusammen, die ein Team um Andrea Frego nach zwölf Psalmen geschrieben hat. Sie werden in deutscher und englischer Sprache vorgetragen. Der Auftritt wird mit Unterstützung des Landkreis-Projekts „Landl(i)eben digital“ ins Waldmohrer Seniorenheim übertragen.

Schöne Frauen und edle Tropfen

Obwohl man in Waldmohr Wert auf regionale Künstler legt, bildet das Duo Pariser Flair laut Braun eine Ausnahme. Das Musikerinnenpaar aus Berlin besteht aus Marie Giroux (Gesang) und Jenny Schäuffelen (Klavier und Akkordeon), die am 19. Mai Chansons von Aznavour, Piaf, Brel und Bécaud zur Gehör bringen. Gleichzeitig wollen sie die Besucher auf eine Tour durch Paris mitnehmen, Reisetipps geben und Hintergründiges über die Hauptstadt Frankreichs erzählen. Die Veranstaltung wird vom Partnerschaftsverein anlässlich des 70-jährigen Bestehens der deutsch-französischen Freundschaft mitgetragen. Eine Woche zuvor ist der Verein aus demselben Anlass zu Gast in Is-sur-Tille.

Zum Sommerkonzert lädt der Westricher Madrigalchor für 21. Juli in den Innenhof des Bürgerhauses ein. Traditionell gibt der Chor in der katholischen Kirche ein Weihnachtskonzert – dieses Jahr am 17. Dezember. Am 22. Oktober tritt das Mainzer Kammerorchester in der Gustavsburg in Jägersburg auf. Interpretiert werden Werke von Berlioz, Händel, Mozart, Haydn, Pavel und Sarasate.

Wein- und Bierwanderung

Das Kindertheater Tom Teuer präsentiert am 28. März das Märchen „Hans im Glück“. Nicht nur die Kleinen, sondern auch die Erwachsenen sollten sich den Termin des Kinder- und Familienfests notieren. Es findet am 10. September wieder auf dem Turnplatz statt. Alle Generationen treffen sich beim Erzählcafé. Am 15. März steht es unter dem Motto „Fasching“. Beginn ist um 17 Uhr im W4 Stadtcafé. Ebendort findet am 3. Mai eine Informationsveranstaltung der Polizei für Senioren statt. Das Thema sind „Schockanrufe“.

Die erste Bier- und Wanderung führt am 1. Mai zu vier Stationen rund um Waldmohr - „von Verein zu Verein“, wie Braun sagt. Die zweite, „die schon eine lange Tradition hat“, organisieren die Obst- und Gartenbauern sowie der Förderverein der Feuerwehr am 21. Oktober. Am Wanderweg und auf der Gustavsburg können edle Tropfen genossen werden. Jungen Wein serviert die CDU bei ihrem Primeurfest am 18. November auf dem Marktplatz.

Marktplatz, Schule, Gustavsburg

Gefeiert wird auch beim beliebten Marktplatzfest, das die Vereine der Stadt vom 23. bis 25. Juni ausrichten. Die Kerwe steht vom 30. September bis 2. Oktober im Kalender. Das Kulturjahr beschließen der Adventswochenmarkt der Grundschule am 2. sowie der Weihnachtsmarkt am 9. und 10. Dezember.

Darüber hinaus beteiligt sich die Stadt am Museumstag der Verbandsgemeinde (21. Mai) und am landesweiten Tag des offenen Denkmals (10. September). Der Theaterverein „Spieltrieb“ führt sein selbst geschriebenes Musical „Welcome to New Hazel“ aus Platzgründen außerhalb von Waldmohr auf. Es geht am 25. und 26. März jeweils in der Gebläsehalle Neunkirchen sowie am 1. und 2. April in der Kuseler Fritz-Wunderlich-Halle über die Bühne.