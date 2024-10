Mit einer beeindruckenden Elton-John-Show ist am Sonntagabend in der Fritz-Wunderlich-Halle die Kultur-Saison eröffnet worden. Zu den Gästen gehörte auch Kuseline Mariana Varejão Pinheiro. Ihr überreichte Kreisbeigeordneter Johannes Huber zu Konzertbeginn einen Blumenstrauß und ein Abonnement für die Kulturveranstaltungen des Landkreises. Somit wird Mariana in den kommenden Monaten wohl häufiger sowohl in der Fritz-Wunderlich-Halle als auch im Horst-Eckel-Haus zu Gast sein, um Theateraufführungen und Konzerte zu besuchen. Mit dieser Geste würdigte Huber die Rolle der Kuseline als Botschafterin der Region.