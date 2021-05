Das Streaming-Konzert der Split Point Group aus der Pirmasenser Festhalle war ein Erfolg. Unter dem Logo „ps: live“ ist nun bis Mitte April eine prominent besetzte Streaming-Veranstaltungsreihe geplant.

„Wir müssen neue Wege gehen, müssen Alternativen aufzeigen. Kultur anzubieten, ist für uns eine Verpflichtung, selbst wenn unser Budget dafür nicht groß ist“, sagt Kulturdezernent Denis Clauer und betont damit den hohen Stellenwert eines pulsierenden kulturellen Lebens für eine Stadt wie Pirmasens. Da klingen immer noch die Worte des ehemaligen Pirmasenser Oberbürgermeisters Bernhard Matheis nach, der, wie wohl kein OB vor ihm, mit Vehemenz auf die Bedeutung der Kultur als einen sogenannten weichen Standortfaktor auch für den Wirtschaftsstandort Pirmasens hingewiesen hat.

ein Zeichen setzen

Gerade jetzt, da im Corona-Lockdown das normale kulturelle Leben so heruntergefahren ist und weder Konzerte, Theateraufführungen, Ausstellungen noch Lesungen stattfinden dürfen, sei es wichtig, ein Zeichen zu setzen, so Clauer. Ein Zeichen, das sagt, „ja, die Kultur lebt noch, und wir stehen das gemeinsam durch“. Dabei geht es Clauer nicht nur um die Künstler. Der Kulturdezernent hat alle im Blick, die unter dem Lockdown der Kultur- und Veranstaltungsbranche leiden – vom Techniker, Bühnenbauer bis zum Plakatierer.

Wenn also nun bis Ende März insgesamt zehn Veranstaltungen als Live-Stream aus der Festhalle angeboten werden – und es sollen bis Mitte April noch einige dazu kommen –, dann verspricht sich der Geschäftsführer der Stadtverwaltung, Rolf Schlicher, zwei Effekte davon. Zum einen soll den Künstlern signalisiert werden, dass man sie nicht vergessen hat, dass man um ihre aktuellen Nöte weiß. Zum anderen will die Stadt ihr treues Kultur-Publikum nicht verlieren, will ihm signalisieren, dass es weiter geht und dass dies der Stadt auch etwas wert ist. Deshalb werden alle bisher geplanten Streaming-Veranstaltungen kostenlos angeboten, finanziert aus „Restmitteln“ und aus Geldern für die geplanten Landgrafentage Ende März, die aufgrund der Corona-Pandemie nach 2020 auch dieses Jahr nicht stattfinden werden. „Deshalb denken wir derzeit noch nicht an die Refinanzierung der Streaming-Veranstaltungen“, sagt Schlicher, der aber auch nicht ausschließen will, dass, sollte es auf längere Sicht Streams geben, diese nicht immer kostenfrei gesendet werden können.

Konzert als Blaupause

Das Konzert der Split Point Group sei die Blaupause für die weiteren Streaming-Veranstaltungen gewesen. Und es hat funktioniert, freuen sich Clauer und Schlicher, die beide von den hohen Zugriffszahlen überrascht waren. Während der Ausstrahlung hätten sich 80 bis 100 Jazzfans zugeschaltet. Inzwischen sind es über 1350, die sich das Konzert auf Youtube angesehen haben. Und das Konzert wird dort weiter angeboten. Das wird bei den nächsten Streaming-Veranstaltungen nicht immer so sein. Allein die Konzerte der Lokalmatadore Bixie Chicks und The Rocking Tones sowie der Vortrag von Harald Kröher werden länger im Netz stehen. Alle anderen Konzerte, Lesungen und Kabarettabende unter anderem mit den bekannten Schauspielern Barbara Auer und Walter Sittler, mit dem Liedermacher und Poeten Konstantin Wecker oder dem Pirmasenser Cellisten Julian Steckel sind nur live zu erleben. Wer nicht dabei ist, hat verloren.

Durch die Streaming-Veranstaltungen will die Stadt mit „ps: live“ einen eigenen Kanal aufbauen, der künftig all das nach Außen trägt, was live vermittelt werden soll, sagt Schlicher und blickt ein wenig in die Zukunft. Die jedoch ist in Sachen Kultur weiter ungewiss. Sollte es das Pandemie-Geschehen zulassen, plant Schlicher die letztjährige Erfolgsgeschichte des „Pirmasenser Sommerintermezzos“ vor der Alten Post fortzusetzen. Vorstellbar sei es dann, so ergänzt Sonja Mäß aus dem Kulturamt, dass Veranstaltungen, die für die Theaterspielzeit gebucht wurden, inzwischen aber abgesagt werden mussten, im Sommer als Open Airs auf die Bühne gebracht werden.

