Bei der Eröffnung der Kultursaison in der Fritz-Wunderlich-Halle am Sonntagabend mit dem Konzert „2 plus X“ war auch Kuseline Clara de Oliveira Seyler zu Gast. Die Repräsentantin des Musikantenlandes wird in den kommenden Monaten wohl häufiger in der Fritz-Wunderlich-Halle zu sehen sein. Denn Landrat Otto Rubly überreichte ihr zu Beginn ein Abonnement für die Kulturveranstaltungen – zum Beispiel für Theater- und Konzertbesuche – und einen Blumenstrauß.