Die Punk-Hölle war los am Mittwoch im vollen Kuseler Kinett. Wegen einer wahren Szene-Legende: Die schottische Kultband The Exploited zelebrierte im ehemaligen Kino eins ihrer seltenen Live-Konzerte. Ganz nach dem Motto: „Punk’s not fucking dead!“ Und die Fan-Meute tobte.

Fans im Rollstuhl, Fans mit Krücken - pfeif auf alles! Wenn The Exploited spielen, wird Parade gestanden, egal mit welchen Handicaps. So war es brechend voll im Kinett – drinnen und draußen.